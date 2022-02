Congresso “Azione: Sommese si candida a Segretario Regionale

di Felice Sorrentino

Il Consigliere Regionale Giuseppe Sommese, Presidente della Prima Commissione permanente della Regione Campania, passato tra le fila di “Azione” di Carlo Calenda, si candida alla carica di Segretario Regionale nel primo congresso regionale “Campania in Azione” che avrà luogo il 10 febbraio alle ore 17 attraverso la piattaforma “Zoom”. Evento nel quale, il Consigliere Sommese, presenterà la sua mozione “Territori in Azione”.

Un partito, quello di Calenda, in forte crescita in Campania, che ha visto numerosissime adesioni tra le fila degli amministratori locali e con un grande successo nella campagna di tesseramento da poco conclusa.

“Cari amici, è finalmente arrivato l’atteso momento del nostro congresso Regionale per continuare a strutturare in maniera forte e radicata sul territorio il partito di Azione – ha scritto lo stesso Sommese sui propri profili social-

Sono molto felice di comunicarvi che sono candidato come Segretario Regionale del partito e presenterò la mia mozione “Territori in Azione” il prossimo 10 Febbraio alle ore 17.”

adsense – Responsive – Post Articolo