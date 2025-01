Confesercenti, Marinelli: Resto al Sud 2025 incentivi fino a 200 mila euro per nuove attività

“Il programma di incentivi “Resto al Sud” è confermato anche per il 2025: finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese e attività professionali. Un’importante occasione soprattutto per le aree interne, che negli scorsi anni ha offerto riscontri particolarmente positivi”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino.

Il programma, gestito da Invitalia, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali nel Mezzogiorno. Copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci, per il 50% con un contributo a fondo perduto e per l’altro 50% con un finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, i cui interessi sono interamente a carico di Invitalia.

A supporto del fabbisogno di circolante è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale o fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Il bando non prevede scadenze o graduatorie ed è attivo fino esaurimento dei fondi disponibili. E’ rivolto a persone con un’età compresa tra 18 e 55 anni.

Sono finanziabili attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, commercio e attività libero professionali.

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino, telefonando al numero 0825 679256.