Conferenza Stampa presso la sede cittadina di FDI e brindisi per l’elezione del consigliere regionale, onorevole Ettore Zecchino.

Domani, giovedì 4 dicembre alle ore 17.30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, si terrà un incontro rivolto all’intera comunità politica di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento, che si aprirà con una conferenza stampa per una analisi sulle prospettive politiche e organizzative del Partito in Irpinia, sarà l’occasione per condividere un brindisi in occasione dell’elezione del Consigliere Regionale Ettore Zecchino.

Sarà anche il momento per Fratelli d’Italia per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i candidati, che con dedizione e spirito di squadra hanno contribuito al raggiungimento del significativo risultato.

Saranno presenti l’on. Gianfranco Rotondi e la sen. Giulia Cosenza, che daranno il loro contributo al confronto, alla programmazione e alla riflessione, concorrendo a delineare le priorità del percorso di FdI in Irpinia nel solco della condivisione e della responsabilità, per costruire un territorio più forte, più coeso e più libero. (Comunicato stampa).