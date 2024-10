Nola-Frattese 4-0: doppietta di Pozzebon e gol di Pepe e Liccardi siglano la vittoria

Il Nola cala il poker: battuta la Frattese nell’infrasettimanale

Il Nola 1925 vince e convince anche nell’infrasettimanale. Allo Sporting arrivava la Frattese ma i ragazzi di mister Farina, orfani di Cozzolino squalificato e di Vitolo infortunato, avevano l’obbligo di vincere e continuare a correre verso la vetta. I Bianconeri attaccano con convinzione già dal primo minuto ma rischiano al 9′ quando Cirelli manca di poco la palla su cross dalla destra. Solo spavento per il Nola che si rimette subito in marcia e raccoglie occasioni da gol a grappolo. Al 16′ Liccardi va vicino al gol di testa ma la palla va fuori, due minuti più tardi Pozzebon tenta il gran gol in rovesciata ma la palla si stampa sul palo, al 24′ invece ci prova Varsi con un tiro a giro ma Crispino vola e devia. Al 27′ Filosa ha la palla d’oro per il vantaggio ma spara alto in area piccola. Al 35′ ancora Filosa pericoloso: Dell’Orfanello prende palla al limite e calcia, Crispino devia la palla che schizza sui piedi dell’esterno nolano che però non trova la porta. Il Nola ha ancora il tempo per andare vicino alla rete in due occasioni prima della fine del primo tempo: al 41′ Pepe colpisce la traversa su corner, al 45′ Liccardi raccoglie un cross di Cacciatore ma non centra la porta. Nella seconda frazione i bianconeri sono però cinici e distruttivi. Al 50′ arriva la prima rete: Cacciatore fa partire un perfetto cross dalla destra che Pozzebon deve solo spingere in rete. 5 minuti più tardi il bomber nolano trova anche la doppietta insaccando in rete su assist di Varsi. Al 59′ arriva il tris direttamente su punizione, Pepe calcia dalla distanza una conclusione che scavalca la barriera e va nell’angolino. Al 64′ il Nola cala il poker: Biason imbecca Liccardi che da solo davanti a Crispino non sbaglia. Da questo momento in poi i bianconeri amministrano la gara e portano a casa tre punti fondamentali per racimolare ancora punti nelle zone nobili della classifica.

IL TABELLINO

Reti: Pozzebon 50′-55′ (N), Pepe 59′ (N), Liccardi 64′ (N).

Nola 1925: Pellino, Cacciatore (75′ Pagano), Pepe, Cassandro, Costanzo (46′ Biason), Melillo, Dell’Orfanello(78′ Caropreso), Filosa, Varsi, Pozzebon (84′ Indiano), Liccardi (67′ Papa). A disposizione: Angarelli, Parisi, De Luca, Caccavallo. Allenatore: Francesco Farina.

Frattese: Crispino, Rainone (70′ Ciccone), Arrivoli, Percope, Scarano, Marigliano (55′ Percuoco), Cigliano (64′ Pontillo), Candilio, Sbordone (75′ Buglione), Cirelli (64′ Di Mauro), Abayian. A disposizione: Coprean, Pesce, Costanzo, Santucci. Allenatore: Gennaro Scarlato.

Arbitro: Bellingheri di Lecco (assistenti Forgione di Avellino e Maffia di Agropoli). Note: ammoniti Scarano, Abayian e Arrivoli per la Frattese.