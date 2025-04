Comiziano, il 12enne Md Tawhid Islam Bali allontanatosi ieri da casa affidato ad una casa famiglia del Nolano

Si è conclusa con un sospiro di sollievo, ma anche con nuove domande, la vicenda della scomparsa di Md Tawhid Islam Bali, il ragazzo di 12 anni di origine bengalese che ieri si era allontanato dalla casa familiare a Comiziano, lasciando in apprensione un’intera comunità.

Il giovane è stato ritrovato a Taurano dalla Polizia del Commissariato di Lauro, grazie alla segnalazione di un passante che aveva riconosciuto il volto del minore dopo aver visto gli appelli diffusi sui social e dai media locali.

Un ruolo cruciale nell’intervento è stato svolto anche da Valentino Ferraro, educatore professionale del Vallo da anni impegnato a fianco dei più fragili. In stretto contatto con le forze dell’ordine, Ferraro ha offerto linee guida preziose per garantire la tutela e la protezione del minore, contribuendo al coordinamento delle operazioni di recupero e supporto.

Nonostante il bambino sia stato ritrovato in buone condizioni fisiche, al momento non è rientrato presso l’abitazione familiare, ma è stato affidato a una casa famiglia del Nolano, dove resterà temporaneamente. Gli assistenti sociali stanno ora lavorando per comprendere le motivazioni che hanno portato il giovane ad allontanarsi da casa. Saranno loro, insieme alle autorità preposte, a valutare il percorso più adeguato per garantirne il benessere e la serenità.

Intanto, la comunità di Comiziano si stringe intorno alla vicenda, tra la gioia per l’esito positivo delle ricerche e la consapevolezza della necessità di proteggere e accompagnare Md Tawhid con la massima attenzione e sensibilità.