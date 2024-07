Comitato Festa San Giovanni di Quadrelle: Presentazione del Programma della Festa di San Giovanni Battista 2024.

Il Comitato Festa San Giovanni di Quadrelle, guidato dal presidente Carmine Napolitano, è lieto di presentare il programma civile e religioso per la Festa di San Giovanni Battista 2024. Quest’anno, il programma promette di offrire un’esperienza indimenticabile, ricca di tradizione, musica e devozione.

Programma Civile della Festa di San Giovanni Battista 2024

Lunedì 12 Agosto

• Ore 16.00: Questua per il paese

Venerdì 16 Agosto

• Ore 17.00: Vendita Questua

Sabato 17 Agosto

• Ore 21.30: Concerto “Nuova Compagnia di Canti Popolari”

Domenica 18 Agosto

• Ore 21.00: Start DJ

• Ore 21.30: Sorteggio

• Ore 22.00: Concerto dei VMonster

Oltre agli eventi elencati, la festa sarà arricchita dalle esibizioni della Banda Musicale “Gran Concerto Musicale Città di Sperone” (direttore Andrea Lippiello), dalle spettacolari luminarie curate dalla Società Art & Illumination di Santa Maria Capua Vetere, e dagli emozionanti fuochi pirotecnici del Cavaliere Giulio Cimmino.

Programma Religioso della Festa di San Giovanni Battista 2024

Mercoledì 14 Agosto

• Ore 18.30: Esposizione della Venerata Immagine del Patrono

• Ore 19.00: Santa Messa

Giovedì 15 Agosto

• Ore 19.00: Santa Messa

Venerdì 16 Agosto

• Ore 19.00: Santa Messa

Sabato 17 Agosto

• Ore 19.00: Santa Messa

Domenica 18 Agosto

• Ore 7.30: Santa Messa con la partecipazione dei Battenti

• Ore 10.00 circa: Arrivo dei Battenti al cimitero e commemorazione della dipartita del Capo Battenti De Lucia

• Ore 10.30: Arrivo dei Battenti in Chiesa

• Ore 11.00: Santa Messa

• Ore 18.30: Processione per le vie del paese

Il Comitato Festa San Giovanni di Quadrelle invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare con gioia e devozione a questi giorni di celebrazione. La festa rappresenta un’occasione unica per riscoprire e vivere insieme le tradizioni della nostra comunità, onorando il nostro Patrono San Giovanni Battista. Vi aspettiamo numerosi!