Città metropolitana, Tufano pronto a scendere in campo con la benedizione di Minieri

di Pasquale Napolitano

Antonio Tufano, consigliere comunale di Nola, è pronto a scendere in campo per le elezioni per il rinnovo della Città metropolitana. Tufano, primo dei non eletti alle ultime regionali nella lista De Luca presidente, dovrebbe candidarsi nella lista deluchiana. A benedire la candidatura del “savianese” Tufano il sindaco di Nola Gaetano Minieri. La decisione sarebbe stata presa dopo un colloquio tra Tufano, Minieri e Nello Mastursi, braccio destro di De Luca e promotore delle liste per la città metropolitana. Giochi, dunque, fatti: la coppia Minieri-Tufano è pronta a scalare la città Metropolitana.

