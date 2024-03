CIMITILE. Dimissioni Vice Sindaco: subentra l’avv. Sabatino Di Palma. Ruotolo passa all’opposizione

di Felice Sorrentino.

Giovedì 21, arriva il manifesto con il quale, Angelo Manganiello, vice Sindaco e Assessore alle politiche sociali, annuncia alla cittadinanza le sue dimissioni: “CARI CONCITTADINI Desidero comunicarVi che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal Consiglio comunale di Cimitile. Lascio, pertanto, gli incarichi rivestiti nell’attuale amministrazione che hanno rappresentato per me un grande onore, reso possibile essenzialmente dalla vostra vicinanza in questi anni, in

cui mi avete sostenuto con affetto e di tanto vi sarò sempre ed immensamente riconoscente. Ho fatto questa sofferta scelta in seguito ad un sopravvenuto provvedimento amministrativo che mi ha indotto a valutare l’opportunità di tutelarmi nella competente sede. Quanto innanzi, per salvaguardare il superiore interesse dell’andamento della macchina amministrativa che dovrà andare avanti con serenità e libera da fraintendimenti per fronteggiare le non poche e continue problematiche che investono gli enti locali e non da meno il nostro Comune. Formulo le mie scuse a tutti voi ed ancora una volta desidero ringraziarvi per il vostro caloroso supporto e gratuita amicizia. Auguro a tutti i Consiglieri, Amministratori ed operatori un proficuo lavoro”. Manganiello Angelo

Al manifesto dell’ormai ex vice sindaco seguono le parole del sindaco avv. Filomena Balletta diramate dalla pagina ufficiale dell’amministrazione comunale: “Desidero ringraziare il mio Vice Sindaco Angelo Manganiello, per il contributo che ha dato alla nascita e al successo di “CIMITILE NUOVA”. Lo ringrazio insieme a tutta l’Amministrazione per il lavoro che ha svolto come Assessore e Vice Sindaco. Abbiamo aspettato, accogliendo un suo desiderio, che fosse lui stesso ad informare la cittadinanza delle sue dimissioni prima del Consiglio Comunale. Se ben rattristati dalla sua scelta, siamo convinti che non ci farà mancare il suo sostegno e la sua vicinanza per il futuro. -Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

Il venerdì arriva il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per la surroga del consigliere dimissionario come unico punto all’ordine del giorno. Tocca all’avv. Sabatino Di Palma, primo dei non eletti con 245 preferenze. Giovane avvocato classe ’85 alla sua prima esperienza politica.

“Innanzitutto Voglio fare un saluto al consigliere dimissionario, al quale mi lega una sincera amicizia, quindi, ad Angelo Manganiello va tutta la mia stima. -ha

esordito Di Palma al suo primo Consiglio Comunale – Detto questo, prendo atto con estremo piacere della mia nomina come consigliere comunale; diciamo che la mia investitura è stata alquanto inattesa ed inaspettata ma come si dice in questi casi “maglio tardi che mai”. Voglio ringraziare tutti i miei concittadini e soprattutto tutti i miei elettori, ai quali mi lega un profondo senso di responsabilità; prometto di impegnarmi sempre con la massima serietà e di mettermi al servizio dell’intera comunità cimitilese nei limiti delle mie possibilità e delle mie competenze e spero vivamente di poter dare un contributo fattivo in consiglio comunale per il bene del paese e sempre nel pieno rispetto dei ruoli e delle istituzioni che ognuno di noi rappresenta”.

La seduta si apre però con le dichiarazioni di Annalisa Ruotolo che ufficializza il passaggio tra i banchi dell’opposizione, spiegando che come consigliere confluirà tra le fila del gruppo di minoranza Coraggio Cimitile. Il capogruppo di minoranza Massimo Scala prende poi la parola dichiarando che a breve chiederà un Consiglio straordinario su una situazione a suo dire poco chiara che vedrebbe coinvolto un altro membro della maggioranza. “State andando verso

l’auto-distruzione” attacca Scala, incitando il sindaco a rispondere e sottolineando all’amministrazione che, con la perdita di Manganiello e Ruotolo, non rappresentano più la maggioranza degli elettori. Si passa alla votazione per la surroga del consigliere e Scala, Meo, Romano e Ruotolo si astengono mentre Joselita Malagnini vota a favore insieme alla maggioranza, dimostrando ancora una volta la sua netta distanza dalle posizioni del gruppo consiliare all’interno del quale è stata eletta nel maggio scorso.

In chiusura, le parole del Sindaco Filomena Balletta, che rimarcano ancora una volta la gratitudine nei confronti dell’ormai ex vice Sindaco per il contributo elettorale e per l’impegno profuso come amministratore: “I rapporti interpersonali di cordialità mi inducono a sperare che non ci farà mancare il suo sostegno e la sua vicinanza per il futuro. Anche se rattristata dalle dimissioni, ho grande rispetto per la sua scelta personale. – ha dichiarato il Sindaco, che poi ha aggiunto – Rispetto anche la scelta della consigliera Ruotolo. Non c’è alcun vincolo di mandato che la obblighi a rimanere in un contesto che non condivide, deve rendere conto solo alla sua coscienza e ai suoi elettori. Merita grande rispetto anche la scelta della consigliera Malagnini di dare maggiore connotazione politica alla sua presenza in consiglio comunale. Sono tre casi diversi, è demagogia metterli in un solo calderone. Sono tre condizioni previste dalle regole delle istituzioni democratiche . Ad Oggi La maggioranza ha gli stessi numeri che ha da quando la consigliera Ruotolo ha lasciato il gruppo consiliare Cimitile nuova all’interno del quale non ci sono conflitti, c’è la normale dialettica democratica e un grande spirito di collaborazione. Il risultato elettorale è stato chiaro e inequivocabile. I cittadini hanno assegnato a “Cimitile Nuova” il compito di amministrare il paese e lo faremo per tutta la durata della consiliatura”.