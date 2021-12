Cimitile. Alveo IACP nuova esondazione questa notte sorprende i lavori. Video

È successo ancora e questa volta si spera davvero possa essere l’ultima. A Cimitile, nel rione Iacp, gli abitanti dell’area ai confini dell’alveo, hanno subito un’ennesima esondazione.

Ore di paura questa notte e cittadini per strada nel fango a cercare di mettere in salvo le auto e a limitare il più possibile i danni.

La Coires che si sta occupando dell’emergenza, era al lavoro per ripristinare la strada crollata affinché si potesse raggiungere

Il sito della rottura con i camion che trasportano i materiali per la ricostruzione ma sono stati sorpresi da un violento nubifragio che provocato la nuova esondazione e il cedimento di un’altra porzione di strada.

Senza fermarsi sono riusciti a completare la ricostruzione del suolo crollato per permettere ai camion di portare nel sito i blocchi in cemento che subito sono stati posizionati per ricostruire l’argine con un lavoro rapido e incessante dall’alba di questa mattina.

I lavori stanno procedendo mettendo in fila più cubi fino a raggiungere l’altezza originale per poi coprire con metri e metri di terra.

Nel tratto interessato hanno anche notato un pericoloso restringimento del letto dovuto a frane precedenti e alla crescita degli arbusti e sono intervenuti per fare il possibile per rimuovere le ostruzioni in quel tratto. Una pulizia che poi dovrà essere fatta lungo tutto l’alveo e che non compete alla ditta Coires che sta operando senza sosta e con coscienza per scongiurare un’ennesima esondazione e arginare la falla.

Felice Sorrentino

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO

adsense – Responsive – Post Articolo