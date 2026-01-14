Cicciano, tentato assalto alla banca Credem nella notte: ladri messi in fuga dal sistema di sicurezza

Notte movimentata a Cicciano, dove intorno alle 3.30 si è registrato un tentativo di furto ai danni della filiale Credem di via Nola. Un forte rumore ha squarciato il silenzio notturno, richiamando l’attenzione dei residenti e facendo scattare l’allarme.

Secondo le prime informazioni, ignoti avrebbero agito utilizzando un’autovettura come mezzo d’urto. Il veicolo è stato lanciato in retromarcia contro una delle vetrate dell’istituto di credito, con l’obiettivo di creare un varco e introdursi all’interno della banca. Il tentativo, però, è durato pochi istanti.

L’attivazione del sistema di sicurezza ha infatti liberato nell’aria una densa nube di fumo, rendendo impossibile proseguire l’azione. Presi alla sprovvista, i malviventi sono stati costretti a rinunciare al colpo e a fuggire rapidamente, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola, supportati dai militari della stazione di Cicciano, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. I militari stanno ricostruendo l’accaduto e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.

Il tentato furto si è concluso senza bottino e senza conseguenze per persone, ma l’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza degli istituti bancari, soprattutto nelle ore notturne, in un territorio già segnato da episodi simili nelle ultime settimane.