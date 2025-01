CICCIANO. Il Prof. Antonio Panico nominato Docente dell’Anno: un’eccellenza che illumina il futuro dei giovani

Cicciano – Un prestigioso riconoscimento per il Prof. Antonio Panico del Liceo Statale Enrico Medi di Cicciano, che è stato nominato Docente dell’Anno per la sezione Under 50 Licei. Un titolo di grande valore, attribuitogli dalla Commissione esaminatrice che lo ha definito “un’eccellenza silenziosa che illumina il futuro dei nostri giovani”.

Il Prof. Panico, figura di riferimento per studenti e colleghi, si è distinto per la sua dedizione, la passione per l’insegnamento e il costante impegno nel formare le nuove generazioni con competenza e sensibilità. Il suo lavoro, spesso lontano dai riflettori, ha lasciato un segno profondo nella crescita culturale e personale di molti studenti.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nella prima decade di maggio presso il Senato della Repubblica, dove il Prof. Panico riceverà il meritato riconoscimento alla presenza di autorità istituzionali ed esponenti del mondo dell’istruzione.

A congratularsi con lui, Roberta Cristiani, Presidente dell’Ente Gestore del Premio, che ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare docenti che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano un esempio di eccellenza educativa per l’intero Paese.

Un traguardo significativo per il Prof. Panico e un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica del Liceo Enrico Medi di Cicciano.