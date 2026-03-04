Cicciano, il piccolo Sabatino Scafuro compie 6 anni: gli auguri della famiglia

CICCIANO – Giornata di festa e di grande gioia per la famiglia Scafuro. Il piccolo Sabatino Scafuro spegne oggi sei candeline, circondato dall’affetto dei suoi cari.
Un traguardo importante per un bambino che cresce tra sorrisi, giochi e tanta allegria. In occasione del suo compleanno arrivano gli auguri più affettuosi da parte della mamma Lucia e del papà, che gli dedicano un pensiero speciale in questa giornata così significativa.
Un compleanno che rappresenta un momento di festa per tutta la famiglia, con l’augurio che il futuro del piccolo Sabatino sia ricco di felicità, sogni e tante belle avventure.