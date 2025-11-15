Cicciano festeggia i 25 anni del gemellaggio con Nadur – Malta

Compie 25 anni il gemellaggio tra Cicciano e Nadur: un patto che affonda le radici nella storia e soprattutto sulla presenza dei cavalieri di Malta nel Comune della provincia di Napoli fin dal XIV secolo. Numerose le tracce e le testimonianze, come gli stemmi e le epigrafi presenti in numerose chiese del territorio. Il percorso culturale comune è stato alimentato negli anni con numerose iniziative e soprattutto con segni indelebili: è il caso dell’intitolazione di una strada, via Cicciano, sull’isola di Gozo a Nadur e dell’intitolazione del centro sociale nella Gescal alla città dell’arcipelago maltese.

Domenica, 16 novembre, la cerimonia che sugellerà il lungo cammino condiviso alla presenza delle istituzioni di Cicciano e di Nadur. L’appuntamento è alle 11, proprio nel centro Nadur. Ad accogliere la delegazione di oltre 100 cittadini maltesi guidati dal sindaco Edward Said sarà il primo cittadino di Cicciano, Giuseppe Caccavale, tra i protagonisti del gemellaggio stretto 25 anni fa quando era a capo di un’associazione culturale.

“Venticinque anni fa – ricorda Giuseppe Caccavale – partecipammo in tanti alla sottoscrizione di un impegno comune che non si è mai affievolito, ad un patto che non ha mai perso smalto. C’era il compianto sindaco Rosario Castoria, c’erano gli assessori, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, il vicepresidente della Provincia di Napoli Nicola De Luca, il consigliere provinciale Lazzaro Alfano che oggi è presidente del Consiglio comunale, il presidente della Pro Loco Barbato Napolitano. Ricordi indelebili e duraturi come l’amicizia tra Cicciano e Nadur che si rinnova ogni anno”.

L’appuntamento di domenica mattina rappresenterà solo il culmine di una 5 giorni all’insegna dell’accoglienza e della valorizzazione del patrimonio locale e regionale. Molte, infatti, le visite organizzate per l’occasione, come quella al museo di Pietrarsa, a Napoli, al museo diocesano di Benevento e a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio.