“Ci pensa il vento” vince il 68° Zecchino d’Oro: proclamazione in diretta su Rai 1

Il 68° Festival dello Zecchino d’Oro incorona la canzone “Ci pensa il vento”, brano scritto da Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol, con musica di quest’ultimo. A interpretarlo sul palco dell’Antoniano di Bologna è stata Emma, 9 anni, di Monza, accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

La finale, trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay, è stata condotta dal Direttore Artistico Carlo Conti.

Il brano vincitore affronta temi universali come speranza e pace, raccontando in modo poetico tutti i piccoli, preziosi gesti che il vento compie attorno a noi: asciuga lacrime e panni, sfoglia libri, trasporta melodie e porta la pace oltre i confini, mentre bandiere colorate sventolano nel cielo.

Il podio della 68ª edizione

1° posto: Ci pensa il vento – interpretata da Emma (9 anni, Monza)

2° posto: Tu puoi essere – cantata da Lara (10 anni, Piano di Sorrento, Napoli)

3° posto: Boomer boom boom – interpretata da Ana Estela (9 anni, Nerviano, Milano) e Gioele (5 anni, Bascapè, Pavia)

Le canzoni sono state votate da diverse giurie: quella degli adulti (con Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni), la giuria dei bambini, i piccoli del Piccolo Coro e oltre 2.000 bambini della Galassia dei Cori dell’Antoniano.

Premi speciali

Premio Rai Radio Kids: Boomer boom boom

Premio Galassia: Tu puoi essere

Una rassegna musicale sempre più ricca

L’edizione 2025 si distingue per la forte impronta crossmediale e per la produzione di 14 nuove canzoni firmate da 28 autori, tra cui anche nomi celebri come Stefano Accorsi, Enrico Nigiotti, Giuliano Sangiorgi, Andrea Agresti.

La compilation ufficiale “Zecchino d’Oro 68ª Edizione” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi.

Sono stati realizzati anche i videoclip ufficiali delle canzoni, visibili sul canale YouTube “Zecchino d’Oro/Piccolo Coro”.

Inclusione e accessibilità: un valore fondamentale

La finale è stata trasmessa con:

sottotitoli ,

audiodescrizione ,

interpretazione in LIS delle parti cantate, grazie alla collaborazione con la scuola bilingue Istituto Tommaso Silvestri / Magarotto di Roma.

Parallelamente, Rai e Antoniano hanno prodotto versioni LIS di tutte le 14 canzoni, disponibili su RaiPlay e sulle piattaforme ufficiali.

Il legame con la solidarietà: Operazione Pane

Sin dal 1954 l’Antoniano sostiene persone fragili attraverso mensa, servizi sociali e attività terapeutiche.

Durante la manifestazione è stata sostenuta la campagna Operazione Pane, che aiuta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo.

Grazie agli spettatori dello Zecchino d’Oro 2025 sono stati raccolti fondi equivalenti a 131.052 pasti per chi è in difficoltà.

Il numero solidale 45588 resterà attivo fino al 16 dicembre 2025.

Gli appuntamenti natalizi su Rai 1

La musica del Piccolo Coro e dello Zecchino d’Oro tornerà in onda con due speciali:

24 dicembre: Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia

25 dicembre: Zecchino d’Oro – La Festa del Natale

Verso il futuro: già al via la 69ª edizione

È già partita la macchina organizzativa per lo Zecchino d’Oro 2026, con: