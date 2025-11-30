Un gol di Neres basta al Napoli: Roma superata all’Olimpico

Roma–Napoli 0-1: Neres firma il blitz azzurro all’Olimpico, Conte aggancia il Milan in vetta e la Roma resta a corto di idee

Il Napoli espugna l’Olimpico con un colpo da grande squadra e batte la Roma 0-1 grazie a un guizzo di David Neres, protagonista assoluto dell’incontro. Al 36’ il brasiliano parte in coast to coast, chiude un triangolo mentale con Hojlund e batte Svilar con freddezza: è la giocata che decide una sfida intensa, tattica e mai scontata.

Gli azzurri guidati da Conte si mostrano compatti, feroci nei duelli e impeccabili in copertura, con una linea difensiva (Beukema–Rrahmani–Buongiorno) praticamente insuperabile. In mezzo al campo Lobotka detta i tempi e domina, mentre McTominay dà equilibrio e muscoli.

La Roma, con Gasperini squalificato e Gritti a bordo campo, paga una serata opaca: poche idee, poca profondità e un attacco sterile. Ferguson fatica, Baldanzi viene subito soffocato, Pellegrini è il più vivo ma non basta. Nemmeno l’ingresso di Dybala cambia la storia: solo nel finale l’argentino sfiora l’1-1, ma Milinkovic-Savic risponde da campione.

La serata consacra il Napoli, che vola al primo posto insieme al Milan, mentre la Roma perde terreno e lucidità. Ora gli azzurri guardano già alla prossima sfida: al Maradona arriva la Juventus dell’ex Spalletti, un match che promette scintille.

TABELLINO UFFICIALE – ROMA 0–1 NAPOLI

Marcatori:

36’ Neres (N)

ROMA (3-4-2-1):

Svilar 6,5; Mancini 5, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5; Celik 5, Cristante 5 (62’ El Aynaoui 6), Koné 5,5, Wesley 5,5 (82’ El Shaarawy sv); Soulé 5 (62’ Dybala 6), Pellegrini 6,5 (80’ Bailey sv); Ferguson 5 (46’ Baldanzi 6).

All.: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6,5, Rrahmani 7, Buongiorno 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6,5, Olivera 6; Neres 7,5 (85’ Lucca sv), Lang 6,5 (69’ Politano 6); Hojlund 7 (80’ Elmas sv).

All.: Conte

Arbitro: Massa

Ammoniti: Cristante (R), Lobotka (N), Beukema (N), Baldanzi (R), Ndicka (R), El Shaarawy (R), Olivera (N)

Espulsi: nessuno

CLASSIFICA DI SERIE A

1. Milan – 28

2. Napoli – 28

3. Inter – 27

4. Roma – 27

5. Bologna – 24

6. Como – 24

7. Juventus – 23

8. Lazio – 18

9. Udinese – 18

10. Sassuolo – 17

11. Atalanta – 16

12. Cremonese – 14

13. Torino – 14

14. Lecce – 13

15. Cagliari – 11

16. Genoa – 11

17. Parma – 11

18. Pisa – 10

19. Fiorentina – 6

20. Verona – 6