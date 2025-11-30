Un gol di Neres basta al Napoli: Roma superata all’Olimpico

Roma–Napoli 0-1: Neres firma il blitz azzurro all’Olimpico, Conte aggancia il Milan in vetta e la Roma resta a corto di idee
Il Napoli espugna l’Olimpico con un colpo da grande squadra e batte la Roma 0-1 grazie a un guizzo di David Neres, protagonista assoluto dell’incontro. Al 36’ il brasiliano parte in coast to coast, chiude un triangolo mentale con Hojlund e batte Svilar con freddezza: è la giocata che decide una sfida intensa, tattica e mai scontata.
Gli azzurri guidati da Conte si mostrano compatti, feroci nei duelli e impeccabili in copertura, con una linea difensiva (Beukema–Rrahmani–Buongiorno) praticamente insuperabile. In mezzo al campo Lobotka detta i tempi e domina, mentre McTominay dà equilibrio e muscoli.
La Roma, con Gasperini squalificato e Gritti a bordo campo, paga una serata opaca: poche idee, poca profondità e un attacco sterile. Ferguson fatica, Baldanzi viene subito soffocato, Pellegrini è il più vivo ma non basta. Nemmeno l’ingresso di Dybala cambia la storia: solo nel finale l’argentino sfiora l’1-1, ma Milinkovic-Savic risponde da campione.
La serata consacra il Napoli, che vola al primo posto insieme al Milan, mentre la Roma perde terreno e lucidità. Ora gli azzurri guardano già alla prossima sfida: al Maradona arriva la Juventus dell’ex Spalletti, un match che promette scintille.
TABELLINO UFFICIALE – ROMA 0–1 NAPOLI
Marcatori:
36’ Neres (N)
ROMA (3-4-2-1):
Svilar 6,5; Mancini 5, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5; Celik 5, Cristante 5 (62’ El Aynaoui 6), Koné 5,5, Wesley 5,5 (82’ El Shaarawy sv); Soulé 5 (62’ Dybala 6), Pellegrini 6,5 (80’ Bailey sv); Ferguson 5 (46’ Baldanzi 6).
All.: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)
NAPOLI (3-4-2-1):
Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6,5, Rrahmani 7, Buongiorno 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6,5, Olivera 6; Neres 7,5 (85’ Lucca sv), Lang 6,5 (69’ Politano 6); Hojlund 7 (80’ Elmas sv).
All.: Conte
Arbitro: Massa
Ammoniti: Cristante (R), Lobotka (N), Beukema (N), Baldanzi (R), Ndicka (R), El Shaarawy (R), Olivera (N)
Espulsi: nessuno
CLASSIFICA DI SERIE A
1. Milan – 28
2. Napoli – 28
3. Inter – 27
4. Roma – 27
5. Bologna – 24
6. Como – 24
7. Juventus – 23
8. Lazio – 18
9. Udinese – 18
10. Sassuolo – 17
11. Atalanta – 16
12. Cremonese – 14
13. Torino – 14
14. Lecce – 13
15. Cagliari – 11
16. Genoa – 11
17. Parma – 11
18. Pisa – 10
19. Fiorentina – 6
20. Verona – 6