Irpinia, il meteo cambia: dopo una domenica stabile, in arrivo nuvole e pioggia

Bollettino meteorologico – Emesso il 30 novembre 2025 alle ore 22:45

La giornata odierna in Irpinia è stata caratterizzata da condizioni atmosferiche generalmente buone, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature stabili. Una parentesi di tempo tranquillo che, però, sta per lasciare spazio a un nuovo peggioramento.

Secondo il bollettino diffuso questa sera, da domani è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa, mentre martedì tornerà la pioggia, segnando l’inizio di una fase più instabile.

Le previsioni per domani – Lunedì 1° dicembre 2025

La Provincia di Avellino vivrà una giornata divisa in due fasi:

• Mattina: condizioni inizialmente soleggiate, con possibili gelate locali nelle aree vallive nelle ore più fredde.

• Dal pomeriggio: aumento progressivo della nuvolosità, a partire dai settori più occidentali dell’Irpinia.

Le temperature rimarranno nel complesso stazionarie, senza variazioni significative rispetto ai valori odierni.

I venti saranno assenti o deboli dai quadranti meridionali, segnale dell’avvicinamento della nuova perturbazione che porterà piogge nel corso di martedì.