Choco Italia: il tour 2026 parte da Caserta

Dal 26 febbraio al 1° marzo: artigiani, laboratori e buona musica

Nel cuore di Caserta, dove storia borbonica e creatività contemporanea si incontrano, prende il via la prima tappa di quest’anno di Choco Italia.

La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane si svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo tra Piazza Gramsci e Viale Douhet, a pochi passi dalla monumentale Reggia di Caserta.

Un’occasione unica per visitare il gioiello borbonico in occasione dell’iniziativa nazionale “Domenica al Museo” del Ministero della Cultura, che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Choco Italia proporrà mercatini, degustazioni e spettacoli per un evento itinerante adatto a tutta la famiglia. Ad ingresso libero e gratuito, è prevista un’apertura ininterrotta dalle ore 10 a mezzanotte.

L’iniziativa, che dal 2021 ha toccato centinaia di città del centro sud Italia e innumerevoli località turistiche, è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, gode del patrocinio del Comune di Caserta, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Riprendiamo con il nostro tour più goloso e lo facciamo da una città che ci ha ospitato con successo innumerevoli volte. Crediamo molto nel turismo che incontra la gastronomia, quale miglior posto per parlare di eccellenze e di dolcezze italiane se non accanto all’ingresso per la magnifica reggia vanvitelliana”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

A rafforzare la bontà degli obiettivi dell’iniziativa l’adesione dell’associazione Italia Eventi a The Chocolate Way: una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici.

Il programma di Choco Italia a Caserta

Dolcezze e tipicità, ma soprattutto prodotti a base di cacao, elemento essenziale da cui nascono tutti i prodotti al cioccolato. Sono loro i protagonisti di un mercatino ricco e vivace, attorno a cui si sviluppano diverse iniziative adatte a grandi e piccini, come la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, l’attività laboratoriale “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao” è molto attesa dai bambini e dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata.

“Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta, invece, un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile in tre orari differenti (ore 17, ore 18 ed ore 19), è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

Immancabili gli spettacoli live: sabato 28 febbraio – alle ore 20:30 – arriverà la musica popolare itinerante de “I Trincanote”, mentre domenica primo marzo – alle ore 20:30– libero canto a squarciagola con Vascoma (Vasco Rossi Tribute Band).

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

L’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno di Choco Italia con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti più importanti.

I prodotti e le eccellenze di Choco Italia

Saranno 4 le regioni italianeprotagoniste del mercatino di Choco Italia a Caserta. Dalla grande tradizione umbraun’azienda perugina proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Campani i dolci della tradizione, tante tipologie di frutta disidratata e di cioccolatini, tra cui quelli realizzati con il vino e con un antico liquore campano denominato “Vernaccio”. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate. Golosissimi i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Tante le varietà di miele proveniente da apicoltura biologica. Dall’Agro nocerino sarnese un’antica dolceria proporrà biscotti, torroni, cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni. Dalla tradizione calabra l’inimitabile liquirizia, mentre siciliani i cannoli e i dolci realizzati con pasta di mandorla.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 5 all’8 marzo ad Avellino

Dal 13 al 15 marzo a Benevento

Dal 19 al 22 marzo a Spoleto (PG)

Info: 338.6157844 – 380.1863475

(Comunicato stampa)