Carmen Palladoro di Avella selezionata per il Premio Imprese & Talenti

Carmen Palladoro di Avella è stata recentemente selezionata per il Premio Imprese & Talenti, un riconoscimento promosso dal Centro Studi Comunicare l’Impresa in collaborazione con Harvard Business Review Italia e Nuova Fiera del Levante.

Il premio è rivolto a giovani laureati considerati meritevoli e con percorsi di studio coerenti con le competenze più richieste oggi nei settori del marketing internazionale, degli eventi, dei media e dell’intelligenza artificiale.

Grazie a questa selezione, Carmen ha ottenuto una borsa di studio per la partecipazione al Master in International Marketing, Eventi & Media, un percorso formativo volto a sviluppare competenze strategiche e innovative nel campo della comunicazione globale.

Cerimonia a Bruxelles

I vincitori della borsa di studio parteciperanno alla cerimonia di premiazione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, organismo del Ministero degli Affari Esteri.

Durante l’evento sarà consegnata una pergamena celebrativa del Premio Imprese & Talenti.

La cerimonia gode del sostegno del Parlamento Europeo, con il supporto dell’europarlamentare Antonio De Caro, Presidente della Commissione ENVI.

Finalità del Premio

Il progetto mira a valorizzare giovani talenti e a facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, promuovendo la formazione di profili altamente qualificati nel settore della comunicazione e del marketing internazionale.