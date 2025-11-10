Terza Categoria – Girone A: Poker Virtus e Dinamo, Montefredane c’è. Real Mugnano solido, Atripalda e San Leucio si annullano

La seconda giornata del Girone A di Terza Categoria conferma grande equilibrio nelle zone alte della classifica. Le squadre partite con ambizioni importanti rispondono presente, mentre alcune realtà sono ancora in fase di costruzione.

La Virtus Carbonara conferma la sua solidità e potenza offensiva travolgendo il Mandamento Avella con un netto 4-0, risultato che testimonia un collettivo già in condizione, concreto e ben organizzato.

Successo largo anche per la Dinamo San Felice, che supera 4-0 lo Sperone, mantenendo il ritmo alto e mostrando una fase offensiva brillante.

Prosegue nel segno dei tre punti anche il Real Mugnano del Cardinale, che si impone 2-1 sull’Emilio Renzulli San Michele al termine di una gara combattuta e decisa nei dettagli.

Convincente vittoria anche per il Montefredane 2022, che batte 4-1 il Gruppo Giovani, mostrando autorevolezza e qualità negli ultimi metri.

Si chiude in perfetto equilibrio il match serale tra Atripalda e San Leucio e San Pantaleone, terminato 0-0: poche emozioni, ma intensità e carattere su entrambi i fronti.

RISULTATI – 2ª GIORNATA (copiabili)

Sabato 8 novembre

• Dinamo San Felice 4–0 Sperone

• Real Mugnano Del Cardinale 2–1 Emilio Renzulli San Michele

• Virtus Carbonara 4–0 Mandamento Avella

• Atripalda 0–0 San Leucio e San Pantaleone

Domenica 9 novembre

• Montefredane 2022 4–1 Gruppo Giovani

Riposa: Libertas Grottollela

CLASSIFICA AGGIORNATA (copiabile)

1. Virtus Carbonara – 6

2. Dinamo San Felice – 6

3. Montefredane 2022 – 6

4. Real Mugnano Del Cardinale – 6

5. Atripalda – 4

6. San Leucio e San Pantaleone – 1

7. Libertas Grottollela – 0

8. Gruppo Giovani Banzano – 0

9. Sperone – 0

10. Mandamento Avella – 0

11. Emilio Renzulli San Michele – 0

PROSSIMO TURNO – 3ª GIORNATA (Domenica 23 novembre, ore 14:30)

• Emilio Renzulli San Michele – Dinamo San Felice

• Gruppo Giovani – Atripalda

• Mandamento Avella – Real Mugnano del Cardinale

• San Leucio e San Pantaleone – Virtus Carbonara

• Sperone – Libertas Grottollela

Riposa: Montefredane 2022