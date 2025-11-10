Meteo in Irpinia, martedì 11 novembre 2025: giornata stabile e soleggiata, possibili foschie al mattino

Giornata nel complesso stabile e soleggiata quella attesa domani, martedì 11 novembre 2025, sull’Irpinia. I cieli si presenteranno sereni per gran parte del giorno, salvo la formazione di nubi locali nelle ore centrali, soprattutto lungo l’area appenninica.
Nelle prime ore del mattino e durante la notte non si escludono riduzioni della visibilità dovute alla presenza di foschie o banchi di nebbia, in particolare nelle vallate interne.
Temperature
• Minime in calo nelle zone di pianura e interne.
• Massime in lieve aumento, con clima mite nelle ore centrali.
• In montagna le minime risulteranno invece in leggero aumento.
Venti
Assenti o deboli, con direzione prevalente dai quadranti occidentali.
La giornata risulterà quindi tranquilla e gradevole, ideale per attività all’aperto, prestando però attenzione alle prime ore del mattino, quando la visibilità potrà risultare ridotta nei settori più interni della provincia.