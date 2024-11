Carbonara di Nola: una rete per dire no alla violenza

Carbonara di Nola, il 25 novembre 2024 alle ore 11:00, si unirà alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un evento significativo presso la Villa Comunale, in Via del Parco.

Organizzato dal Comune, l’iniziativa intitolata “In rete contro la violenza” vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, coinvolgendo le istituzioni, il mondo scolastico e le forze dell’ordine.

Gli alunni della scuola “A. De Curtis” saranno protagonisti attivi dell’evento, testimoniando l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori del rispetto e della solidarietà.

Interventi istituzionali e contributi significativi

Ad aprire l’incontro, i saluti del sindaco, Dott. Antonio Iannicelli, e del dirigente scolastico, Prof. Domenico Balbi. Seguiranno poi gli interventi di figure di spicco del territorio:

Mar. Nicola Di Filippo , comandante dei Carabinieri, che offrirà un’analisi sull’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza.

, comandante dei Carabinieri, che offrirà un’analisi sull’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza. Maria Grazia Policano, consigliere comunale, che concluderà sottolineando il valore della partecipazione collettiva e delle politiche locali in questa lotta.

Un simbolo e un impegno

Il colore rosso del fiocco presente sul manifesto richiama il simbolo universale della lotta contro la violenza di genere, un impegno che Carbonara di Nola dimostra di voler portare avanti con convinzione. La partecipazione dei più giovani, insieme alle autorità, rappresenta un messaggio di speranza: la creazione di una rete sociale capace di prevenire e spezzare il ciclo della violenza.

Questo evento si inserisce in una più ampia cornice di iniziative volte a costruire una società più giusta e rispettosa, ricordando che il cambiamento parte dall’educazione, dall’informazione e dalla coesione comunitaria.