Carabinieri in azione nell’arianese: denunce per guida in stato di alterazione, segnalazioni per stupefacenti e foglio di via obbligatorio

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Nel corso delle attività, un 33enne e un 43enne di Grottaminarda, un 49enne della provincia di Potenza e un 20enne di Scampitella sono stati sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza. Sottoposti all’etilometro, sono risultati positivi con valori superiori al limite consentito: per tutti e quattro è scattato il deferimento in stato di libertà e il ritiro immediato della patente.

Nel corso delle stesse operazioni, 6 persone della provincia di Foggia, un 54enne e 48enne della provincia di Salerno con atteggiamento sospetto sono stati identificati ad Ariano Irpino e Grottaminarda. Ritenuti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati avviati i procedimenti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

Sempre nell’ambito dei controlli, un 22enne di Foggia e un 44enne di Grottaminarda, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati segnalati alla Prefettura competente quali assuntori di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizione personale, trovati in possesso rispettivamente di 0,77gr. di hashish e 3,5gr di cocaina.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.