Mugnano del Cardinale, il Forum Giovani ringrazia la comunità dopo il successo del Carnevale (foto)

Si è concluso ufficialmente il periodo del Carnevale a Mugnano del Cardinale, un evento che ha riportato entusiasmo, colori e partecipazione nel cuore del paese grazie all’impegno del Forum Giovani.

A sancire la fine dei festeggiamenti è stato un messaggio pubblicato sui social dagli organizzatori, che hanno voluto condividere un bilancio positivo dell’iniziativa, accompagnato da parole di gratitudine rivolte a tutta la comunità.

“Grazie a tutte le persone che ci hanno supportato e a tutti i presenti che hanno reso questo primo Carnevale indimenticabile”, si legge nel post, a testimonianza del clima di collaborazione e partecipazione che ha caratterizzato l’intero evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Alessandro Napolitano, all’Amministrazione comunale e al Corpo dei Vigili Urbani, per il sostegno garantito nella realizzazione della manifestazione. Non sono mancati, inoltre, i riconoscimenti agli sponsor che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio, supportandolo e rendendolo realtà.

Le immagini raccontano meglio di ogni parola il successo dell’iniziativa: carri allegorici, coriandoli, maschere e soprattutto tanti giovani protagonisti, capaci di animare le strade del paese e creare momenti di aggregazione e condivisione.

Il Carnevale 2026 si chiude dunque con un bilancio più che positivo, segnando un punto di partenza importante per le future edizioni e confermando il ruolo centrale del Forum Giovani nella vita sociale e culturale di Mugnano del Cardinale.

Credito foto: Forum Giovanile Mugnano del Cardinale.