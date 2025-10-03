Incidente mortale sulla SS 710 a Campobasso: vittime una donna irpina e un uomo molisano

Una tragedia stradale ha sconvolto la mattina di oggi lungo la SS 710 Tangenziale Est di Campobasso, all’altezza del km 6,800, dove un violento scontro ha provocato la morte di due persone.

Dinamica e vittime

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti un’automobile e un furgone. La conducente dell’auto, una donna nata nel 1951 e residente in provincia di Avellino, è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

L’uomo alla guida del furgone, un circa sessantenne residente nel Molise (nel comune di San Martino in Pensilis), è invece morto durante il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Interventi e viabilità

Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici Anas, impegnati sia nei soccorsi sia nei rilievi del caso.

Per consentire le operazioni investigative e la messa in sicurezza dell’area, la tangenziale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Sono state disposte deviazioni sulla viabilità locale.

La SS 710, conosciuta anche come Tangenziale Est di Campobasso, è una via di collegamento che circoscrive la città sul lato orientale.