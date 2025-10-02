Baiano. Per il Giubileo 2025… Pellegrini di speranza per la costruzione di un mondo migliore

L’ itinerario giubilare della comunità parrocchiale di Santo Stefano sarà articolato in quattro tornate, quali momenti di conoscenza, fede e riflessione. Start d’ avvio lunedì, 6 ottobre, ore 19,00 nel Teatro Colosseo, con prologo di meditazione sulle idealità e sulla visione del Giubileo della speranza, che sarà sviluppato da monsignore Erasmo Napolitano. Venerdì, 17 ottobre, alle ore 19,00 nella stessa struttura di via Marconi, sarà vissuta la narrazione di tre testimonianze dei valori del Vangelo osservati e praticati nella reale concretezza della quotidianità dei nostri giorni. La liturgia penitenziale sarà officiata nello stesso orario venerdì 7 novembre, nella Chiesa dedicata a Santo Stefano, il Levita protomartire della cristianità, venerato patrono della comunità locale. Meta conclusiva dell’itinerario, la Basilica mariana, a Pompei, domenica 9 novembre, con la celebrazione della Santa Messa, che alle ore 17, 00 sarà officiata nella Cappella della Sacra famiglia, nel Santuario della Madonna del Rosario.

di Gianni Amodeo

Messa a punto dal Consiglio della comunità parrocchiale della Chiesa di Santo Stefano – presieduto da don Fiorelmo Cennamo-, l’agenda dell’itinerario del Giubileo 2025, nel contesto cittadino. Un itinerario che sarà articolato in quattro tornate, con l’input d’apertura programmato per lunedì – 6 ottobre ore 19,00 – nel Teatro Colosseo sul filo di temi e motivi di meditazione che saranno proposti e sviluppati da monsignor Erasmo Napolitano. Un basilare e fondamentale approccio di marcato profilo teologico, che, nello stesso tempo, si connota di diretti e indiretti riflessi etico– sociali proiettati sullo schermo degli orizzonti della contemporaneità, segnata da complesse criticità, facendo leva sulla prospettiva dei principi cristiani e cattolici, senza indulgere ai relativismi di maniera o lasciarsi andare ai cupi pessimismi che s’intrecciano con i deteriori abbandoni alle miserie del nichilismo.

Una lettura d’analisi e d’interpretazione, ancorata all’essenzialità della Speranza che con la Fede e la Carità, costituisce il trittico delle Virtù teologali, fonte e linfa che effondono e permeano di sé proprio i principi cristiani a servizio e supporto della vita, senza distinzioni etnico – razziali e, meno che meno, nelle disuguaglianze sociali ed economiche. Ed è la Speranza la chiave di volta del Giubileo che interpella ed impegna gli esseri umani – donne ed uomini- a vivere la condizione dei Pellegrini di speranza – Peregrinantes in spem– nell’arduo e difficile cammino per la costruzione di un mondo migliore.

I tasselli di rivisitazione della Virtù della Speranza nello spirito della concezione dell’universalismo cristiano s’incroceranno e rapporteranno nel Colosseo venerdì – 17 ottobre alle ore 19,00 -, con la narrazione di testimonianze di esperienze, incentrate sull’ afflato di vita che genera la speranza. Un tracciato che verte sulla transizione dalla pura e semplice professione della speranza alla concretezza del vivere, per ancorarsi al dolore e nel dolore dell’umana condizione con il superamento delle chiusure dei particolarismi egoistici, con l’apertura alla dimensione comunitaria dell’esistenza.

E’ – quello appena enunciato- il passaggio che conduce alla liturgia penitenziale, prevista per venerdì – 7 novembre, ore 19,00-, che sarà officiata nella Chiesa dedicata a Santo Stefano, il Levita protomartire della cristianità, venerato patrono della comunità cittadina. E’ il passaggio che fa da chiave di sintesi e di raccoglimento nell’itinerario compiuto dalla comunità ed ambientato nel Colosseo, segnando per domenica- 9 novembre– l’approdo conclusivo dell’ evento-Giubileo nella Basilica mariana, a Pompei, con la Santa Messa che alle ore 17, 00 sarà officiata nella Cappella della Sacra famiglia, nel Santuario della Madonna del Rosario.

Per la circostanza, il Consiglio parrocchiale ha predisposto il servizio che sarà assicurato da pullman. Un servizio, per il quale è possibile prenotarsi entro il 31 ottobre, con quota di partecipazione di 10 euro. La partenza è fissata alle ore 15,00 del 9 novembre, con raduno dei partecipanti in piazza Francesco Napolitano.