Campania libri festival: si conclude il weekend della fiera dell’editoria

Volge al termine oggi domenica 5 ottobre la quarta edizione del Campania Libri Festival. La quarta edizione è iniziata il 2 ottobre e proprio quest’anno il tema conduttore di tutto l’evento è stato il numero 4.

“Quattro è il mondo che si fa ordine. Sono gli elementi, è un gioco, è uno spazio che accoglie e riunisce. Quattro è il cuore dell’ingranaggio, una direzione insieme tutte le direzioni, i punti cardinali, i lati della pagina. È uno, due, tre: tutte le storie.” Questo è quello che si legge su uno dei post sulla pagina ig: @campanialibrifestival.

Tutti gli eventi organizzati sono stati a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Numerosi gli ospiti tra cui spiccano nomi di grande rilevanza: Francesco Carofiglio, Andrea Bajani (vincitore del Premio Strega), ancora Edoardo Albinati e tanti altri.

In questo weekend a Palazzo Reale sono stati organizzati dei Percorsi per orientare meglio i lettori: sulla poesia contemporanea, storia di Napoli, sul tema dell’intelligenza artificiale a critica lettereraria, letteratura giovanile, geopolitica, traduzione, letteratura gialla, spiritualità, cinema. Si segnalano anche due percorsi dedicati alle “Eretiche” dedicato alle donne che hanno avuto il coraggio di scegliere e “L’arte per esistere o per resistere” sulla storia che non v dimenticata.

Personaggi della tv hanno collaborato con il festival come Vincenzo Salemme, Luca Zingaretti e addirittura il premio pulitzer Richard Ford.

La novità di quest’anno è stata “l’Isola della libertà” uno spazio interamente dedicato ai lettori per raccontare il libro che ha segnato una svolta, una cesura nella loro vita. È stata realizzata dal maestro Mimmo Paladino a partire da un’idea di Ruggero Cappuccio. Sono stati distribuiti circa 2000 buoni da cinque euro agli studenti delle scuole campane da spendere nella fiera.

Un vero e grande successo per la regione Campania che ha visto la partecipazione di oltre 150 case editrici, più di 500 scrittori e un’affluenza da parte del pubblico impressionante.