Campania, la Democrazia Cristiana di Rotondi avvia la corsa verso le Regionali: al via raccolta firme e candidature

La Democrazia Cristiana guidata da Gianfranco Rotondi avvia ufficialmente la sua corsa in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. A confermarlo è Fausto Sacco, membro della direzione regionale del partito, che annuncia l’apertura della raccolta firme e candidature per la lista Dc. “La Dc con Rotondi scende in campo sempre per vincere. Da oggi si raccolgono candidature e firme per la lista. Saremo al fianco di Cirielli, candidato presidente della Regione Campania,” ha dichiarato Sacco, sottolineando l’impegno del partito a riportare i valori storici della tradizione democristiana nel panorama politico campano. La decisione di sostenere Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione conferma la volontà della Dc di collocarsi stabilmente nell’area del centrodestra, puntando a rappresentare un punto di equilibrio tra rinnovamento e radici storiche. Secondo ambienti vicini al partito, nelle prossime settimane verranno presentati i primi nomi dei candidati e il programma elettorale, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale, delle infrastrutture e delle politiche sociali. La Democrazia Cristiana di Rotondi punta così a riconquistare spazio nel dibattito politico campano, facendo leva sulla propria tradizione e su una proposta di governo “moderata ma determinata”.