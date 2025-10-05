Comuni e digitalizzazione, a Baiano il confronto sul futuro post-PNRR

Sindaci, tecnici e accademici insieme per fare il punto sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione

Baiano (Avellino) – La sfida della digitalizzazione dei Comuni entra in una nuova fase. Mercoledì 22 ottobre, dalle 10 alle 12.30, il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà l’incontro “Comuni e digitalizzazione: sfide e prospettive post-PNRR”, un momento di confronto aperto tra amministratori, esperti e rappresentanti del mondo accademico sul futuro dell’innovazione nella pubblica amministrazione locale.

L’iniziativa, patrocinata dall’Unione dei Comuni del Baianese “Alto Clanis” e promossa in collaborazione con il professor Francesco Masi, consigliere comunale di Baiano, si propone di analizzare i risultati raggiunti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di individuare le strategie per consolidare il processo di trasformazione digitale nelle realtà municipali.

La mattinata sarà dedicata ai Responsabili per la Transizione Digitale (RTD), ai responsabili dei sistemi informativi, ai sindaci, assessori e dirigenti comunali. Dopo i saluti istituzionali, i lavori si apriranno con un intervento dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, che presenterà un’analisi sul livello di maturità digitale dei Comuni italiani.

Seguirà una tavola rotonda con i rappresentanti dei Comuni di Baiano, San Giuseppe Vesuviano e Avella, chiamati a raccontare le proprie esperienze e le criticità affrontate nel percorso di digitalizzazione. A seguire, l’intervento tecnico di Deda Next, dedicato alle soluzioni innovative per l’interoperabilità, l’intelligenza artificiale e i servizi digitali al cittadino e alle imprese, con un focus su SUAP e SUE di ultima generazione.

L’incontro si concluderà con un momento di domande e risposte e un aperitivo di networking tra i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione tramite il modulo online disponibile insieme al programma completo dell’evento. Tutte le informazioni sono reperibili sul link ufficiale indicato nella comunicazione o scrivendo alla segreteria organizzativa: [email protected].

Un’occasione per fare il punto, dunque, su come la digitalizzazione stia ridisegnando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, trasformando i Comuni in laboratori di innovazione diffusa e rendendo il futuro digitale sempre più vicino ai territori.