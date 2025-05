Campania, l’assessore Caputo rilancia l’agricoltura: due bandi da 25 milioni per ambiente e organizzazioni di produttori

La Regione Campania rilancia il sostegno al mondo agricolo con due importanti bandi dal valore complessivo di 25 milioni di euro. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, che ha illustrato i dettagli delle nuove misure previste dal Piano strategico della PAC 2023–2027, finalizzate alla salvaguardia ambientale e al rafforzamento delle strutture aggregative dei produttori agricoli.

Il primo bando, denominato SRD04, mette a disposizione oltre 22 milioni di euro per finanziare interventi non produttivi di grande rilevanza ambientale, con l’obiettivo di conservare la biodiversità e tutelare il paesaggio rurale campano. L’iniziativa si articola in due sotto-interventi:

• S1, dedicato al recupero di muretti a secco, terrazzamenti e sistemazioni idrauliche agrarie;

• S2, finalizzato a promuovere soluzioni per migliorare la convivenza tra attività agricole e fauna selvatica, in particolare con riferimento al contenimento degli ungulati come i cinghiali.

Il bando ha una dotazione complessiva pari a 22.189.683 euro, di cui circa 11 milioni provengono dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2025.

Il secondo bando, SRG02, è invece rivolto alla costituzione e al consolidamento di organizzazioni di produttori e relative associazioni. L’obiettivo è quello di promuovere l’aggregazione stabile tra agricoltori per aumentare il potere contrattuale e favorire un miglior posizionamento sul mercato. A tal fine, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro, da erogare sotto forma di contributi annuali decrescenti, per un massimo di cinque anni. Il contributo può arrivare fino al 10% del valore della produzione commercializzata e non può superare, per ciascun anno, i 100.000 euro per beneficiario.

Entrambe le misure rappresentano un’importante occasione per il settore agricolo campano, chiamato a cogliere queste opportunità per potenziare la resilienza produttiva, tutelare il territorio e rafforzare la propria presenza sul mercato in forma associata.

“La Campania – ha commentato l’assessore Caputo – continua a sostenere concretamente l’agricoltura, puntando su sostenibilità, competitività e coesione tra operatori. È una sfida decisiva per il futuro del nostro sistema rurale, che va affrontata con visione e strumenti efficaci.”