Napoli – Tafferugli alla Mostra d’Oltremare: tre arresti e tre agenti feriti durante la fiera “Pharmaexpo”

Nel primo pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti, di cui due uomini e una donna, di 22, 33 e 46 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nei pressi del padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, durante lo svolgimento della fiera farmaceutica “Pharmaexpo”, un gruppo di soggetti, al fine di entrare nel predetto padiglione, dopo aver divelto le transenne poste a protezione, le hanno scagliate contro gli agenti, aggredendoli anche fisicamente.

Successivamente i predetti si sono diretti verso via Marconi, dove hanno proseguito nella loro condotta aggressiva nei confronti degli operatori.

Si rappresenta che 2 poliziotti hanno riportato lesioni rispettivamente guaribili in 4 e 7 giorni, mentre il Dirigente del servizio di Ordine Pubblico ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.