Campania, De Luca convoca i capigruppo della maggioranza: confronto dopo lo stop della Consulta al terzo mandato

Un vertice strategico è stato convocato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per oggi sabato 12 aprile alle ore 11, nella sede istituzionale di Palazzo Santa Lucia. L’incontro vedrà la partecipazione dei capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale e arriva all’indomani della decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma regionale pensata per consentire un eventuale terzo mandato per il governatore uscente.

Una sentenza che ha inevitabilmente agitato le acque nel panorama politico campano, rimettendo in discussione gli equilibri e le prospettive future del centrosinistra in vista delle Regionali 2025. Il vertice servirà a fare chiarezza sulla linea da tenere nei prossimi mesi e ad avviare un confronto interno sulla strategia da adottare alla luce della pronuncia della Consulta.

La legge contestata era stata approvata nei mesi scorsi tra le polemiche, proprio per aprire la strada a una nuova corsa di De Luca alla presidenza. Ora, però, con il pronunciamento dei giudici costituzionali, lo scenario cambia radicalmente, e il governatore è chiamato a fare i conti con una nuova fase politica.

L’incontro di sabato si preannuncia delicato: sul tavolo non solo la questione del terzo mandato, ormai archiviata, ma anche la gestione della fase di transizione e il ruolo che De Luca vorrà e potrà giocare nella definizione della prossima leadership del campo progressista in Campania.