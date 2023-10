CALCIO. Il Nola cade solo dopo i rigori: in Coppa va avanti l’Albanova

Tanti rimpianti e nessuna sconfitta nel doppio incontro ma alla fine a passare il turno degli ottavi di Coppa Italia Eccellenza è l’Albanova. Dopo lo 0-0 dell’andata, dove il Nola aveva giocato per 80 minuti in dieci, i Bianconeri vengono condannati dalla lotteria dei rigori. Allo “Scalzone” di Casal di Principe il Nola fa un partita gagliarda ma, così come all’andata, trova davanti a sé il portiere casalese in stato di grazia. La gara inizia a ritmi bassi ma al 19′ è l’Albanova a rischiare di andare in vantaggio con un’incornata di Solpietro che si stampa sul palo esterno. Al 24′ il direttore di gara annulla per fuorigioco una rete di Esposito ma per il “ninja” l’appuntamento con il gol è solo rimandato. Al 33′ Francesco Esposito inizia un contropiede che il Nola porta avanti in maniera magistrale e, alla fine, è stesso il numero 10 nolano a chiudere in rete. L’Albanova, forte del sostegno dei suoi dagli spalti, spinge ma trova il pari solo dopo 12′ dall’inizio della seconda frazione: azione dalla sinistra, Infimo spunta in area e segna di testa anticipando tutti. Il Nola accusa il colpo ma reagisce in grande stile e crea tre nitidissime occasioni da rete. I Bianconeri avrebbero trovato il gol se non fosse stato per le parate di Sorrentino. Al 67′ il Ninja serve in contropiede Corbisiero, il giovane nolano passa al centro per De Rosa che però viene anticipato con le punte delle dita da Sorrentino. Ancora, al 76′, Esposito sfugge alla marcatura sulla fascia sinistra e crossa per l’accorrente Dentice che tira al volo, ancora una volta Sorrentino si distende e para sulla linea. Al 91′, dopo aver reclamato per un rigore su Corbisiero, il Nola ha l’occasionissima di trovare il gol vittoria proprio con il giovane 2003 che dribbla due avversari e fa partire una magnifica conclusione a giro, Sorrentino però vola e toglie la sfera dal sette. La girandola di emozioni però non è finita: in pieno recupero Grezio si ritrova la palla del vantaggio ma Angarelli è bravo a deviare il suo tiro sulla traversa. É l’ultima emozione dei 90 minuti. Il risultato finale viene decretato ai rigori: 5 reti per l’Albanova, 4 per il Nola e l’errore di Pissinis dal dischetto. 6-5 il risultato finale, passa l’Albanova.

DICHIARAZIONI “Non abbiamo demeritato, credo ancora che siamo una delle squadre più forti – ha dichiarato Francesco Esposito – Ho segnato ma non sono contento. Per me il Nola oggi ha vinto. Ora testa alla prossima, dobbiamo recuperare quando più punti possibili”. IL TABELLINO Reti: Esposito F. 33′ (N), Infimo 57′ (A).

Albanova: Sorrentino, Sparano (69′ Percope), Mele (79′ Di Dona), Falco, Fontanarosa, Tommasini (15′ Varchetta), Solpietro, De Rosa (69′ Volpicelli), Infimo (72′ Cantone), Cestrone, Grezio. A disposizione: Accardo, Capasso, Itraco, Minicone. Allenatore: Pasquale Bovienzo.

Nola 1925: Angarelli, Dentice, Pantano (90′ Pissinis), Maraucci, Petrarca, De Angelis, Biason Caliendo (90′ G. Esposito), De Rosa (70′ Marin), Guadagni (55′ Corbisiero), F. Esposito. A disposizione: Somma, Angeletti, Iannone, Capuozzo, Mazzucchiello. Allenatore: Luigi Sanchez.

Arbitro: Andolfi di Ercolano (assistenti Pipola di Ercolano e Romano di Torre del Greco). Note: ammoniti De Angelis, Biason, F. Esposito e G. Esposito per il Nola; ammoniti Fontanarosa e Varchetta per l’Albanova.