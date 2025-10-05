“Fight Till the End: l’orgoglio di Avellino non basta, ma il cuore biancoverde vale l’applauso”

Al Pala AGSM AIM di Verona va in scena una sfida spettacolare e ricca di emozioni: il Gruppo Lombardi Avellino Basket cede soltanto nel finale alla Tezenis Verona, al termine di una gara ad altissimo punteggio chiusa sul 98-92.

Una partita in cui gli attacchi hanno dominato, le triple hanno infiammato il parquet e l’equilibrio si è spezzato solo negli ultimi minuti, quando i padroni di casa hanno trovato maggiore lucidità nei momenti chiave.

Avellino ha mostrato grande carattere e qualità offensiva, tirando con un eccellente 13/22 da tre punti e dominando sotto le plance (35-25 il conto dei rimbalzi).

Non sono bastate, però, le ottime prestazioni di Lewis (24 punti e 7 rimbalzi) e Mussini (20 punti con 6 triple a bersaglio), mentre Chandler ha confermato la sua crescita firmando 20 punti e dando ritmo all’attacco biancoverde.

Nel primo tempo i lupi irpini avevano tenuto testa alla corazzata veneta, chiudendo il primo quarto avanti 28-25 e restando a contatto fino all’intervallo (49-47).

Nel terzo periodo la squadra di Buscaglia ha provato a piazzare la fuga (55-59 con una tripla di Lewis), ma Verona ha risposto colpo su colpo, trovando punti pesanti da Ambrosin e McGee, entrambi protagonisti con 19 e 18 punti rispettivamente.

L’ultimo quarto ha fatto la differenza: la Tezenis ha piazzato un break di 11-3, volando sul +14 (94-81) grazie all’energia di Baldi Rossi e alla precisione dall’arco (17/36 da tre complessivo). Avellino ha tentato la rimonta nel finale, ma la squadra di Cavina ha gestito bene i possessi, chiudendo la sfida con maturità.

Coach Buscaglia a fine gara ha elogiato la prova dei suoi:

“Abbiamo combattuto fino alla fine, giocando con grande intensità. Dobbiamo migliorare nella difesa individuale e nella gestione dei rimbalzi offensivi, ma la squadra cresce. Ora subito testa a mercoledì contro la Juvi Cremona.”

Un passo indietro solo nel risultato, non nella prestazione, per un’Avellino che conferma di potersela giocare a viso aperto contro chiunque.

TABELLINO

Serie A2 – Girone Verde

Tezenis Verona – Gruppo Lombardi Avellino Basket 98-92

(Parziali: 25-28, 24-19, 20-22, 29-23)

TEZENIS VERONA: Ambrosin 19, McGee 18, Zampini 16, Serpilli 11, Baldi Rossi 11, Bolpin 10, Johnson 8, Spanghero 5, Monaldi 0, Kuzmanic 0, Pittana 0, Mecenero 0.

All. Cavina

Tiri liberi: 3/4 – Rimbalzi: 23 (Johnson 7) – Assist: 23 (McGee 7)

GRUPPO LOMBARDI AVELLINO BASKET: Lewis 24, Chandler 20, Mussini 20, Jurkatamm 14, Dell’Agnello 10, Cicchetti 4, Zerini 0, Costi 0, Grande 0, Pini 0, Donati 0.

All. Buscaglia

Tiri liberi: 11/13 – Rimbalzi: 35 (Lewis 7) – Assist: 15 (Mussini, Grande 3)

Arbitri: Alessandro Costa (Livorno), Marco Rudellat (Nuoro), Antonio Giunta (Ragusa)