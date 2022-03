CALCIO. Il Napoli ritorna alla vittoria con una doppietta di Victor Osimhen al Verona

Al Bentegodi va in scena la gara verità per la squadra di Spalletti. Gli uomini di Tudor non perdono da quattro gare e puntano a continuare la propria striscia contro un Napoli non propriamente in gran forma dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Milan. Gli uomini di Spalletti hanno totalizzato solo cinque punti nelle ultime quattro partite di campionato. Per risollevarsi e restare nella scia dei rossoneri, era una gara con un solo risultato: la vittoria. E così è stato.

Prova estremamente concreta del Napoli al Bentegodi che va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Victor Osimhen al 14′. Il nigeriano è bravo ad anticipare tutti di testa sull’invito dalla destra di Politano, non lasciando scampo a Montipò. Gli azzurri creano poi un altro paio di occasioni da gol con Fabian Ruiz e legittimano il risultato. Nessun tiro in porta per il Verona che ha gestito il possesso palla senza però trovare sbocchi verso la porta di Ospina.

Il secondo tempo sulla scia dei primi 45′, Napoli attento su ogni azione del Verona. Al 52′ colpo alla mano per il portiere colombiano del Napoli che non sembra in grado di continuare. Spalletti manda Marfella a scaldarsi, Meret è assente per infortunio. Ma per fortuna Ospina recupera e rimane in campo a difesa della porta del Napoli. Al 72′ il raddoppio, sempre con Osimhen. Altro gol da fallo laterale per il Napoli con Insigne che, mentre Ceccherini si perde in proteste calciando la palla in tribuna, recupera un altro pallone a bordo campo e batte rapidamente per la corsa di Di Lorenzo. L’esterno entra in area dalla destra, alza la testa e serve Osimhen sul limite dell’area piccola. L’attaccante nigeriano non sbaglia col destro da pochi passi e firma il raddoppio napoletano.

Al 77′ arriva la rete di Faraoni. Tacco di Caprari a liberare Tameze sul lato corto dell’area. Il francese crossa morbido al centro dove Faraoni viene dimenticato dalla difesa ospite e batte Ospina di testa. Il Verone riduce lo svantaggio. Il Verona incomincia a spingere con costanza mentre il Napoli sembra aver subito psicologicamente la rete di Faraoni. Mal 83′ Ceccherini viene beffato da un rimbalzo della palla e la tocca col braccio nel cerchio di centrocampo. Doveri estrae il secondo giallo ed espelle il difensore veronese. Il risultato non cambia dopo i 6′ minuti di recupero dati dall’arbitro Valeri. Da segnalare al fischio finale l’espulsione di Faraoni continua a protestare e Doveri lo ammonisce per la seconda volta mostrandogli anche il rosso.

