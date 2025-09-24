Binews premia le Eccellenze dell’Anno. La 12ª edizione celebra chi si è distinto nel proprio settore

Binews annuncia con orgoglio la 12ª edizione del Premio “Le Eccellenze dell’Anno”, un riconoscimento che, anno dopo anno, mette in luce personalità, imprese e realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione, professionalità e impegno.

Il premio nasce con l’obiettivo di dare voce e visibilità a chi rappresenta un modello virtuoso nei rispettivi ambiti, dall’imprenditoria alla cultura, dalla comunicazione alla responsabilità sociale. Un palcoscenico che diventa occasione di incontro e confronto tra storie di successo, capaci di ispirare e aprire nuove prospettive.

Nell’edizione di quest’anno, Binews intende valorizzare non solo i risultati economici, ma anche i percorsi di crescita sostenibile, le scelte coraggiose e la capacità di affrontare le sfide con visione e creatività.

Il Premio Binews – Le Eccellenze dell’Anno si conferma così come un punto di riferimento per chi vuole raccontare l’Italia che lavora, innova e crede nel merito.