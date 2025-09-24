Irpinia Meteo, mercoledì 24 settembre 2025

La giornata in Irpinia si è aperta all’Osservatorio di Montevergine con nebbia e una debole pioggia, che dalla mezzanotte hanno portato ad un accumulo di 5,8 mm di precipitazioni.
Nel corso del pomeriggio e della serata sono attese condizioni di instabilità diffusa: cielo molto nuvoloso su gran parte del territorio provinciale e rischio di nuovi rovesci, più probabili a ridosso dei rilievi e in particolare lungo la fascia dei Picentini.
• Temperature: in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.
• Venti: deboli o moderati, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali.
La raccomandazione resta quella di prestare attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree interne e montuose, dove il fondo stradale potrà risultare scivoloso.