Irpinia Meteo, mercoledì 24 settembre 2025

La giornata in Irpinia si è aperta all’Osservatorio di Montevergine con nebbia e una debole pioggia, che dalla mezzanotte hanno portato ad un accumulo di 5,8 mm di precipitazioni.

Nel corso del pomeriggio e della serata sono attese condizioni di instabilità diffusa: cielo molto nuvoloso su gran parte del territorio provinciale e rischio di nuovi rovesci, più probabili a ridosso dei rilievi e in particolare lungo la fascia dei Picentini.

• Temperature: in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

• Venti: deboli o moderati, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali.

La raccomandazione resta quella di prestare attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree interne e montuose, dove il fondo stradale potrà risultare scivoloso.