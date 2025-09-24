“Lezioni d’Acqua”: riprendono le attività del progetto  dedicate alla valorizzazione delle risorse idriche regionali.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ricominciano anche i laboratori previsti dal progetto “Lezioni d’Acqua”, promosso dall’Associazione Terre di Campania APS, in partenariato con altre associazioni del territorio, e realizzato in stretta collaborazione con l’ISS Manlio Rossi Doria di Marigliano (NA). Dopo aver concluso i laboratori tematici dedicati a “Acqua e Agricoltura”, “Acqua e Cibo”, “Acqua e territorio” e “Acqua e buone pratiche quotidiane”, cui hanno attivamente partecipato gli alunni dei diversi indirizzi di studio (Agraria, Amministrazione finanza e marketing, Turismo ed Eno-gastronomia) dell’istituto di istruzione superiore mariglianese, saranno le uscite sul campo a caratterizzare questa nuova fase progettuale. Due itinerari di visita, che coinvolgeranno tutti gli studenti partecipanti al progetto e che condurranno alla scoperta di alcuni dei più significativi luoghi campani (la sorgente del fiume Sele e le fontane di Napoli) dedicati all’acqua. L’intera esperienza sarà poi raccontata in un grande evento finale aperto alla partecipazione della comunità locale. L’idea a fondamento del progetto si basa, infatti, sulla volontà e sulla necessità di realizzare azioni concrete volte a sensibilizzare circa la corretta gestione della risorsa idrica territoriale, attraverso la diffusione dal basso di buone pratiche in diversi settori della vita e dell’economia (agricoltura, alimentazione, buone pratiche quotidiane, ecc..), creando un modello progettuale replicabile anche in altre realtà territoriali. Saranno quindi i giovani studenti del Rossi Doria ad offrire un esempio sostenibile di tutela di una risorsa indispensabile per la sopravvivenza umana e a diffondere la cultura del non-spreco. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.