BASKIN: Una Nuova Frontiera dello Sport Inclusivo fa tappa a Roccarainola

Il 17 dicembre, Roccarainola sarà il palcoscenico di un evento straordinario che unisce il mondo dello sport e l’inclusività: il Baskin. Questo particolare sport di squadra è un connubio tra il basket tradizionale e un approccio inclusivo, coinvolgendo giocatori disabili e normodotati nella stessa esperienza sportiva.

Il termine “Baskin” deriva dalla fusione di “basket” e “inclusivo”, sottolineando fin da subito l’obiettivo di coinvolgere giocatori di diversa abilità in un’unica squadra. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con ASD Napoli Baskin, un passo avanti verso la creazione di uno spazio sportivo che va oltre le barriere fisiche e mentali.

Questo sport innovativo si basa sul basket tradizionale, mantenendo l’obiettivo primario di segnare più punti possibile rispetto alla squadra avversaria. Ciò che lo rende unico è la composizione delle squadre, che possono includere giocatori con disabilità mentali, fisiche o nessuna disabilità. La diversità è la chiave, consentendo a ogni individuo di esprimere al massimo le proprie capacità in sinergia con i compagni di squadra.

L’appuntamento organizzato dall’associazione Autismo in Movimento si terrà presso la palestra dell’Istituto Comprensivo San Giovanni di Roccarainola dalle 10 alle 13. La partecipazione è aperta a tutti: da giocatori di pallacanestro a sportivi provenienti da diverse discipline, fino a persone meno abituate allo sport. Le squadre sono miste anche in termini di sesso e età, creando un ambiente inclusivo e aperto a tutti. Un sistema di regole flessibile è stato appositamente ideato per adattarsi alle varie abilità dei giocatori, garantendo una partita equa e appassionante.

Inoltre, è un’opportunità per promuovere la consapevolezza e la comprensione della disabilità, eliminando stereotipi e barriere sociali. La partecipazione della squadra ASD ROCCARAINOLA aggiunge un ulteriore strato di significato, evidenziando la volontà di costruire una società sempre più attenta alle esigenze delle persone con disabilità e di promuovere l’inclusività.

L’evento del 17 dicembre non è solo uno spettacolo sportivo, ma una celebrazione dell’unità nella diversità e della forza che emerge quando le persone si uniscono per superare le sfide. Il Baskin si prospetta come una nuova frontiera dello sport inclusivo, unendo cuori e menti attraverso la passione comune per il gioco e la condivisione di esperienze uniche sul campo di gioco.