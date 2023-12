Rinascita della Primula: Presentata la Nuova Squadra di Pallavolo Femminile a Sperone. Foto e Video

Nella suggestiva cornice della casa comunale di Sperone, è stata ufficialmente presentata la nuova squadra di pallavolo femminile che porterà avanti il glorioso nome della squadra degli anni ’90, la “Primula”. L’evento, che ha attirato l’attenzione di appassionati, sostenitori e cittadini, è stato caratterizzato da un’atmosfera di entusiasmo e speranza per il ritorno di una tradizione sportiva che ha segnato la storia locale.

La serata di presentazione è stata onorata dalla presenza del sindaco Adolfo Alaia, che ha voluto esprimere il suo sostegno alla neonata squadra e ha augurato allo staff e alle giocatrici un in bocca al lupo per la stagione imminente. Il sindaco ha anche colto l’occasione per ringraziare i dirigenti della squadra per l’impegno profuso nel portare avanti questo progetto che si preannuncia come una significativa ricchezza per la comunità di Sperone.

A moderare la serata, il Gruppo Radio Sperone con il suo direttore artistico Peppe Alaia, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente e memorabile. La presenza dei consiglieri Muccio Pasquale di “Uniti per Sperone” e Paola Rosiello della maggioranza ha sottolineato il ruolo chiave di figure determinanti per la rinascita della vecchia gloria della Primula. Il loro impegno e la loro dedizione hanno giocato un ruolo fondamentale nel portare avanti questa iniziativa.

A guidare la neonata società è il presidente Luigi Melissa, figura di spicco che si è dedicata con passione alla realizzazione di questo ambizioso progetto. L’allenatore Giovanni Maglione è stato presentato come l’uomo che avrà il compito di plasmare e guidare la squadra verso nuovi successi. Il ruolo di Capitano è stato assegnato a Monica Vittoria, l’unica delle giocatrici che ha avuto l’onore di militare anche nella squadra storica della Primula, portando con sé un bagaglio di esperienza e amore per questa magica disciplina.

La presentazione ha anticipato di poche ore l’inizio del Campionato, che prenderà il via con una trasferta a Cava dei Tirreni. L’entusiasmo palpabile durante l’evento lascia presagire una stagione appassionante e ricca di emozioni per la nuova Primula, che si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia sportiva e nella vita della comunità speronese. Gli occhi della città sono ora puntati su questo promettente team, con la speranza di vedere il ritorno di grandi vittorie e di momenti indimenticabili sulla scena sportiva locale.