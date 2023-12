Nina Albanese: Un Cuore generoso merita il Premio Binews 2023 dell’Inclusività Sociale

Nel tessuto della nostra comunità, emergono storie di altruismo e dedizione che illuminano il cammino della solidarietà. Una di queste storie straordinarie è quella di Nina Albanese, una donna il cui impegno incrollabile e la compassione hanno trasformato la vita di molte persone in Italia e oltre i confini nazionali.

Il riconoscimento di questo impegno straordinario è inevitabile e oggi siamo qui per assegnare il Premio Binews 2023 dell’Inclusività Sociale a Nina Albanese, fondatrice e anima pulsante dell’associazione “Gli Amici di Nina”.

Il viaggio di Nina nel servizio umanitario ha toccato terre lontane, in particolare nel Togo, Africa, dove per un intero mese ha dedicato il suo tempo e le sue energie per realizzare due pozzi che hanno portato l’acqua, il cibo e una migliore qualità di vita a comunità bisognose. La sua determinazione nel contribuire al benessere degli altri è un esempio luminoso di come un individuo possa fare la differenza, anche a migliaia di chilometri di distanza dalla propria casa.

Il sostegno a famiglie bisognose è un impegno costante per Nina e l’associazione “Gli Amici di Nina”. Durante tutto l’anno, vengono distribuiti pacchi alimentari, fiori raccolti presso i supermercati del territorio, contribuendo a migliorare la vita di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica. L’attenzione si estende anche all’ospitalità nei confronti dei ragazzi francesi che scelgono di soggiornare nel nostro territorio, rafforzando i legami tra diverse culture e creando connessioni durature.

Una delle iniziative più toccanti dell’associazione è la presenza nei luoghi di detenzione, come il carcere di Lauro. Qui, nel cuore della stagione delle festività, Nina e il suo team distribuiscono panetti e giochi ai bambini delle mamme detenute, portando un raggio di speranza in un ambiente spesso segnato da difficoltà e isolamento.

Queste azioni altruistiche si estendono anche a territori più vicini, come Avellino, dove il 4 gennaio si replica l’iniziativa a beneficio dei bambini delle mamme detenute.

L’associazione “Gli Amici di Nina” è un faro di speranza e cambiamento positivo, dimostrando che un individuo determinato può effettivamente migliorare le condizioni di vita di chi si trova in situazioni difficili. Oggi, con il Premio dell’Inclusività Sociale, celebriamo la generosità, la dedizione e l’empatia di Nina Albanese, un faro guida per tutti noi. Il suo esempio ispira e invita a riflettere sul potenziale di ciascuno di noi nel fare la differenza nel mondo.

La cerimonia di premiazione si terrà il 30 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso il teatro Colosseo di Baiano.