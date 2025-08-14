Latitante internazionale tratto in arresto dal Reparto Prevenzione Crimine Campania

Nella mattinata del 12 agosto, Agenti di Polizia, appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine Campania, a Napoli in piazza Garibaldi, durante l’espletamento del servizio “Stazioni Sicure” eseguivano un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di un trentasettenne Napoletano.

Gli Agenti notavano due individui dal fare sospetto, a bordo di un motorino, percorrere un marciapiede forse a caccia di una preda da rapinare. Immediatamente i poliziotti si attivavano per fermare i due che cercavano in ogni modo di sfuggire al fermo ma inutilmente, venivano fermati e controllati. Gli Agenti, messa in sicurezza la zona, appuravano che si trattava effettivamente di due pregiudicati già noti alle Forze dell’Ordine e che a carico di uno dei due era stato spiccato un mandato di cattura Europeo. L’uomo era destinatario di questo provvedimento emesso dalla Francia per arresto in attesa di Estradizione. Eseguito in sicurezza l’arresto l’uomo veniva portato in carcere. Questo risultato è stato possibile grazie alla prontezza degli Agenti ed al capillare controllo del territorio, prerogativa assoluta del Reparto Prevenzione Crimine Campania.