Baiano, presentato il progetto “Abbracciando ogni voce: Insieme per l’AUTonomia!”

BAIANO – È stato presentato ufficialmente a Baiano questa mattina il progetto “Abbracciando ogni voce: Insieme per l’AUTonomia!”, promosso dalla Cooperativa Sociale Equilibrium in convenzione con la Regione Campania e finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico DD n.395/2023 (CUP B29G24000760001).

L’iniziativa, della durata di 18 mesi, è rivolta a giovani con disturbo dello spettro autistico e nasce con l’obiettivo di accompagnarli nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, promuovendo inclusione sociale e maggiore autonomia.

Un percorso tra inclusione e autonomia

Il progetto punta a sviluppare competenze personali, sociali, comunicative, digitali e pre-lavorative, attraverso attività che vanno oltre i laboratori in spazi protetti, offrendo esperienze concrete sul territorio con il supporto di tutoring personalizzati.

“Per molte famiglie la vera sfida non è cosa imparare, ma come e dove mettere in pratica ciò che si impara – sottolineano da Equilibrium – e questo progetto nasce proprio per dare una risposta a quel bisogno”.

Le attività

Tra gli interventi previsti figurano la musicoterapia, percorsi di mobilità e viaggi educativi, alfabetizzazione digitale, podcasting come strumento espressivo e creativo, fotografia terapeutica con mostre aperte alla comunità, attività per la gestione della vita quotidiana e laboratori pre-lavorativi che simulano contesti professionali reali.

La presentazione con le scuole del Mandamento

All’incontro inaugurale, ospitato a Baiano, hanno preso parte i presidi degli istituti scolastici del Mandamento e il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Avellino, Dott. Domenico Dragone, che ha sottolineato l’importanza di percorsi integrati e condivisi tra scuola, sanità e famiglie.

Grazie a “Abbracciando ogni voce”, Baiano si conferma punto di riferimento territoriale per iniziative di innovazione sociale e inclusione dedicate ai giovani con autismo.