Mugnano del Cardinale, confermato il direttivo della Terza Squadra Battenti Santa Filomena per l’anno 2025/26

Continuità e spirito di servizio: a Mugnano del Cardinale l’assemblea della Terza Squadra Battenti Santa Filomena ha confermato per l’anno 2025/26 il direttivo uscente.
Con voto unanime è stata rinnovata la fiducia al gruppo dirigente, che continuerà a guidare la squadra con impegno e dedizione:
• Presidente: Ferdinando Buoncervello
• Vicepresidente: Mario Napolitano
• Cassiere: Pasquale Festa
• Segretario: Felice D’Apolito
• Contabile: Annibale Schettino
Accanto alla gestione ordinaria, l’associazione ha già annunciato che si attiverà per la realizzazione di altre manifestazioni nel corso dell’anno, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il calendario religioso e rafforzare la partecipazione dei fedeli.
La conferma del direttivo rappresenta un atto di continuità, che ribadisce la volontà di proseguire su un percorso fondato sulla fede, sulla tradizione e sul forte legame con la devozione a Santa Filomena, figura centrale per l’identità religiosa di Mugnano del Cardinale.
Il direttivo rinnovato opererà nel solco della tradizione, affinché le celebrazioni e le attività dei Battenti possano svolgersi con la stessa intensità spirituale e con l’organizzazione che da sempre caratterizzano questa storica realtà devozionale.