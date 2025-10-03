“Gara della verità al Gobbato di Pomigliano d’Arco: Cimitile sogna in grande, Baiano non può più sbagliare”

Sabato pomeriggio al “Gobbato” di Pomigliano d’Arco si affrontano Cimitile e Baiano per la 4ª giornata del Girone C di Promozione. La partita si giocherà su campo neutro a causa dei lavori in corso al comunale di Cimitile.

Le due squadre arrivano da momenti opposti. Il Cimitile ha cominciato con il piede giusto: 7 punti in tre giornate, quinto posto in classifica e tanta voglia di confermarsi nelle zone alte. La formazione granata vuole continuare a marciare a ritmo playoff e restare agganciata al treno delle prime.

Il Baiano, invece, ancora affidato a mister Santorelli, è fermo a zero punti. La squadra biancorossa cerca il primo risultato utile per dare una scossa al campionato e rimettersi in corsa nella lotta salvezza. Nonostante le difficoltà iniziali, l’allenatore prova a trasmettere fiducia all’ambiente, convinto che la sfida con il Cimitile possa essere l’occasione giusta per rompere il ghiaccio.

A dirigere l’incontro sarà Federica Pagano della sezione di Caserta, con assistenti Michele Spallerno e Alex Di Mauro, entrambi di Napoli. Fischio d’inizio sabato alle 15:30.