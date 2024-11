BAIANO. Michele Stingone celebra 80 anni: una vita dedicata alla medicina e alla famiglia. VIDEO

Sabato 23 novembre 2024, il dottor Michele Stingone ha raggiunto l’importante traguardo dei 80 anni. Per l’occasione, l’ex dentista, figura storica del Baianese, ha voluto festeggiare in grande stile circondato da amici e parenti presso il noto locale “Il Fusaro” di Avella.

Una carriera al servizio della comunità

Con oltre 40 anni di professione alle spalle, Michele Stingone è stato un punto di riferimento per la salute dentale nel territorio. Con dedizione e professionalità, ha accompagnato intere generazioni, costruendo un rapporto di fiducia e stima con i suoi pazienti. Durante la serata, il dottore ha avuto l’occasione di ricordare con emozione gli anni trascorsi nel suo studio, sottolineando come la passione per la medicina lo abbia guidato in ogni momento della sua carriera.

La festa

La celebrazione, organizzata con cura e attenzione dai familiari, si è svolta in un’atmosfera calda e conviviale. Tra brindisi e sorrisi, gli ospiti hanno condiviso ricordi e aneddoti legati alla figura di Michele Stingone. Accanto a lui, la famiglia Stingone è stata protagonista della serata. Con grande affetto, moglie, figli e nipoti hanno ricordato il ruolo fondamentale che Michele ha avuto non solo come medico, ma anche come padre e nonno, sottolineando i valori di umiltà, impegno e dedizione che ha saputo trasmettere.

Il locale “Il Fusaro” di Avella ha fatto da cornice perfetta per questa giornata indimenticabile. Tra le luci soffuse e le note musicali, gli 80 anni di Michele Stingone sono stati celebrati con una festa che ha unito generazioni e ha riaffermato il legame profondo che il dottore ha saputo costruire con la sua comunità.