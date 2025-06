Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nella mattinata odierna, circa 80 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel comune di Acerra.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 101 persone, di cui 30 con precedenti di Polizia, controllato 52 veicoli ed effettuato controlli amministrativi nei confronti di 7 attività commerciali. Inoltre, nel corso delle verifiche sono stati identificati 7 lavoratori sui quali sono in corso accertamenti sulla regolarità della relativa posizione lavorativa; sono state elevate sanzioni per mancata emissione di documento commerciale o omessa installazione di misuratore fiscale, nonché in materia di canone Rai. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione e nei confronti di una di esse è stato eseguito un aggravamento della pena in carcere.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione di personale del Commissariato di Acerra, della Squadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Scientifica; dei Carabinieri delle Stazioni di Acerra, Pomigliano d’Arco e Somma Vesuviana nonché degli operatori della Guardia di Finanza della Compagnia di Casalnuovo di Napoli. Il servizio in argomento, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Locale del comune di Acerra ed è stata vigilata dall’alto dall’elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.