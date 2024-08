Baianese. Esondazione del Fiume in Località Cardinale: Paura e Danni a Baiano

Questo pomeriggio, il mandamento di Baiano è stato messo a dura prova da una violenta perturbazione che ha colpito l’intera area, provocando gravi disagi e preoccupazioni tra i residenti. La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla zona ha causato il cedimento dell’argine del fiume in località Cardinale, che raccoglie le acque provenienti dai comuni di Quadrelle, Sirignano e Mugnano del Cardinale. L’argine non è riuscito a contenere l’imponente quantità d’acqua, provocando una temuta esondazione.

Baiano sembra essere il comune maggiormente colpito dall’esondazione, con l’acqua che ha travolto alcune aree, creando significativi disagi. In altre località, tra cui Quadrelle (Via Gramsci), Sirignano e Mugnano del Cardinale, la situazione, sebbene critica, è stata caratterizzata principalmente dall’allagamento di scantinati e piani bassi delle abitazioni. Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano danni a persone.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza, cercando di arginare i danni e offrendo assistenza ai cittadini colpiti. I residenti sono stati invitati alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari nelle aree allagate. Sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco e protezione civile.

L’evento ha messo in evidenza la vulnerabilità di alcune infrastrutture locali di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sollevando la necessità di interventi di manutenzione e potenziamento degli argini per prevenire futuri disastri. Mentre il maltempo sembra dare una tregua, la comunità si sta adoperando per superare i disagi causati dall’esondazione, con la speranza che la situazione possa presto tornare alla normalità.

(Andrea Salvatore Guerriero)