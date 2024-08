Alla scoperta dei metodi di pagamento online preferiti dagli italiani

Ormai è un dato di fatto che gli italiani siano stati completamente conquistati dallo shopping in rete, giacché il 69% dei consumatori nostrani acquista online. La digitalizzazione e l’attitudine a svolgere ogni azione da smartphone hanno portato a questo risultato. Ad esso è correlato chiaramente anche la propensione ad utilizzare meno i contanti nei pagamenti.

In merito alle transazioni digitali dobbiamo anche attestare che gli italiani sembrano abbastanza attenti, poiché prediligono soprattutto quelli che ritengono più affidabili e sicuri. In pole position troviamo le immancabili carte di credito, seguono poi le prepagate e i bonifici. Nello specifico occorre considerare che il circuito PayPal è tra quelli più utilizzati non solo nel mondo, ma anche nel nostro Paese.

Lentamente tende a diffondersi anche l’uso di bitcoin, poiché ancora soggetto ad un certo scetticismo da parte di chi non conosce al meglio il sistema. Si tratta, però, molto probabilmente di una situazione temporanea. A favorire la diffusione dei metodi di pagamenti online c’è infatti da sempre la concezione che l’acquisto in rete possa apportare un beneficio maggiore rispetto a quello effettuato in negozio.

E in effetti risparmiare, comparare tanti prodotti in pochi click, ricevere codici sconto e coupon personalizzati sono condizioni non da poco per il consumatore che vuole, sì, raggiungere l’oggetto del desiderio, ma anche farlo con il minimo sforzo economico e fisico.

Oggi online non si acquistano più solo apparecchi elettronici e libri, ma anche abbigliamento, prodotti per il benessere personale e la casa, così come servizi d’intrattenimento. Proprio in quest’ultimo caso la sicurezza nei pagamenti ha fatto passi da gigante, dato che ormai si sottoscrivono abbonamenti sulle piattaforme di streaming con massima semplicità.

Addirittura pioniere è invece il mondo dei giochi, se consideriamo che le transazioni effettuate nei siti di casinò sono iperprotette per assicurare tranquillità al giocatore. Non è un caso allora se proprio in questo settore sono ormai già consolidati i pagamenti in criptovalute così come l’utilizzo dei portafogli elettronici.

Non è detto allora che non sia l’attrattiva propria del divertimento a portare a breve anche ad una rapida ascesa della criptovaluta, rendendola regina indiscussa nel mondo dei pagamenti digitali.