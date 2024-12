Azione Cattolica di Avella: Grande partecipazione per il decimo anniversario e il tesseramento

Sabato 7 dicembre 2024, presso la parrocchia di San Giovanni, si è svolta la celebrazione per il decimo anniversario dell’Azione Cattolica di Avella. Un evento emozionante e partecipato, che ha visto la comunità riunirsi per ricordare un decennio di fede, servizio e impegno, e per dare avvio al nuovo anno associativo con il tradizionale tesseramento.

Un evento ricco di significato

La giornata è iniziata alle 16:15 con una mostra fotografica che ha ripercorso i momenti più belli della storia dell’AC di Avella, catturando l’attenzione di tutti i presenti. Alle 17:00, la presentazione delle attività ha dato uno sguardo al futuro dell’associazione, sottolineando l’importanza del cammino spirituale e comunitario che l’AC intende proseguire.

Il cuore dell’evento è stato dedicato alle testimonianze, che hanno ricordato il passato dell’Azione Cattolica ad Avella e in diocesi. Momenti di grande emozione si sono vissuti durante il racconto della rinascita dell’AC ad Avella, con la condivisione dei momenti più memorabili che hanno segnato questo percorso. Un ruolo centrale è stato riconosciuto a Maria Michela, presidente per nove anni, che con il suo impegno ha contribuito a costruire e consolidare l’associazione.

Una chiusura spirituale

La giornata si è conclusa con la liturgia della parola, dalle 18:30 alle 19:30, che ha rappresentato un momento di raccoglimento e di ringraziamento per questi dieci anni di attività. La celebrazione ha sottolineato il valore della fede e della comunità, elementi fondanti dell’AC di Avella.

Un anniversario da ricordare

La celebrazione del decennale ha rappresentato non solo un’occasione per guardare indietro con gratitudine, ma anche per rinnovare l’impegno verso il futuro. L’Azione Cattolica di Avella continua a essere un punto di riferimento per la comunità locale, testimone viva di fede, passione e amore per il prossimo.

Un grazie speciale va a tutti i membri, passati e presenti, che hanno scritto questa bellissima storia, rendendo l’AC di Avella un esempio di servizio e speranza per l’intera diocesi.