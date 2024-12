Partecipa alla Tombola in Diretta con Binews! Cartelle gratuite e ricchi premi. Ecco quando

Amici di Binews, siete pronti a vivere una serata di divertimento e condivisione? Segnatevi questa data: 13 dicembre 2024 alle 21,00! Vi aspettiamo online per la nostra imperdibile Tombola in Diretta, un evento pensato per riunire tutta la community di Binews in un momento di festa e allegria.

La diretta si svolgerà sulla nostra pagina, quindi preparatevi a collegarvi per trascorrere insieme una serata all’insegna del gioco e della tradizione natalizia.

Per chi desidera partecipare alla tombola, abbiamo pensato a un sistema semplice e comodo. Le cartelle possono essere ritirate presso i nostri studi. Tuttavia, sappiamo che non tutti hanno la possibilità di passare personalmente. Per questo, abbiamo attivato un servizio speciale per venire incontro a ogni esigenza.

Se non potete ritirare fisicamente le cartelle, nessun problema: vi basterà inviarci una richiesta tramite Messenger su Facebook alla pagina ufficiale di Binews. Una volta ricevuta la vostra richiesta, vi spediremo le cartelle in formato digitale, così potrete giocare comodamente da casa.

La Tombola di Binews non è solo un gioco: è un’occasione per sentirci vicini, anche a distanza, e per trascorrere una serata diversa, piena di risate e sorprese. Inoltre, sarà un momento per rafforzare il legame con la nostra community, che ogni giorno ci sostiene e ci segue con entusiasmo.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità! Preparatevi a gridare “Tombola!” e a condividere la magia del Natale con noi.